Sara Affi Fella presto mamma, svelato il sesso del bebè: “L’amore della nostra vita”

Sara Affi Fella sarà mamma di un maschietto! L’ex tronista di Uomini e Donne e il fidanzato Francesco Fedato hanno condiviso con i follower la notizia sul sesso del nascituro attraverso una serie di scatti che raccontano la gioia della dolce attesa del loro primo figlio. “È maschio! Sei l’amore della nostra vita! Ti stiamo aspettando! Sbrigati, mamma e papà”, recita la didascalia del post che allega le foto dei festeggiamenti dei futuri genitori tra dolci e torte rigorosamente blu e la scritta ‘It’s a boy’.

Sara Affi Fella incinta: "Io e Francesco siamo felici"

Per Sara Affi Fella questo è un momento davvero felice che ricorda come lontanissima la bufera di cui fu protagonista durante Uomini e Donne, a cui avrebbe partecipato pur tenendo in piedi un fidanzamento di nascosto. La 24enne napoletana adesso ha trovato il sorriso accanto al calciatore Francesco Fedato da cui aspetta il primo figlio che dovrebbe nascere a settembre. “Oggi la cosa fondamentale è solo portare avanti la gravidanza in modo sereno. Questo è il mio unico pensiero fisso. Il resto può attendere”, aveva raccontato la ex tronista annunciando una gravidanza che nei primi tempi non è stata semplice. Il matrimonio è nei programmi della coppia: “Ovviamente sogno una bella festa di nozze. Ma aspettiamo, poi sapremo godere del meglio che verrà”, aveva confidato: “Ringrazio sempre la mia famiglia che non mi ha mai abbandonato. E posso dirlo, ma a bassa voce, sono felice. Anzi siamo felici, sia io, sia Francesco”.