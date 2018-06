Sara Affi Fella conferma la crisi con Luigi e fa chiarezza su Francesco Monte

La sensazione che il rapporto tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni non fosse decollato era nell’aria.

Considerando la pausa dai social che l’ex corteggiatore aveva deciso di prendere e la vacanza di lei a Ibiza insieme alle amiche, negli ultimi tempi in molti avevano percepito che per la coppia nata durante questa stagione di Uomini e Donne non andasse tutto per il meglio.

A definire una volta per tutte la loro situazione sentimentale, è stata proprio Sara che alle pagine di Uomini e Donne Magazine, ha spiegato l’effettivo periodo di crisi.

“Io e Luigi stiamo vivendo un momento di crisi, è vero. Ci sono delle problematiche personali importanti da risolvere. Lui ha dei dubbi, ma prima di prendere una decisione definitiva, vogliamo vederci di persona”, ha detto Sara.

Benché non si parli di rottura definitiva, la ragazza ha dichiarato di voler prendere del tempo utile per capire la natura del sentimento: “Sono serena. Non è ancora detta l’ultima parola, con Luigi dobbiamo parlare e valutare. Spero di arrivare a un punto di incontro con lui”.

“Al momento io ho ancora l’influenza, mentre lui è impegnato a Roma” ha poi precisato la ex tronista che ha rimandato a un costruttivo faccia a faccia le decisioni più importanti riguardanti il prosieguo della loro storia.

Sara Affi Fella, la verità su Francesco Monte

In questi giorni di lontananza tra Luigi e Sara, qualcuno aveva insinuato che lei, a Ibiza in vacanza, frequentasse gli stessi posti di Francesco Monte, insinuando qualche malizioso avvicinamento con l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

Anche di questo, Sara ha parlato nel corso dell’intervista e precisato che la tra loro c’è solo amicizia. “La situazione è complicata. Sono sorte delle problematiche che coinvolgono entrambi. In questi giorni sul web mi sono state rivolte tante accuse infondate. E’ stato detto persino che nel frattempo c’era del tenero tra me e Francesco Monte, semplicemente perché eravamo nello stesso locale a Ibiza. Oltre al fatto che eravamo persino a due tavoli differenti, io e Francesco siamo solo amici e abbiamo un buon rapporto per via della mia collaborazione con l’agenzia di suo fratello. Tutto qua”.