Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati: possibile riavvicinamento con Nicola Panico?

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si sono lasciati

Poche ore fa è arrivato l’annuncio ufficiale della rottura tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Dopo circa un mese dalla scelta avvenuta nello studio di Uomini e Donne, l’amore tra i due è già giunto al capolinea. A dire la verità, erano giorni che si parlava di crisi. La coppia non pubblicava foto insieme da settimane. Sara era andata ad Ibiza senza il neo fidanzato. Qualcosa non tornava. Finché la fine della loro storia è stata ufficializzata.

Luigi Mastroianni ne ha parlato in un’intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne. Sara ha preferito una diretta Instagram. Fatto sta che non ci sono più dubbi. Tra i due è finita. E, a parlare in un’intervista a Isa e Chia, a poche ore dalla rottura, è stato Nicola Panico. Sì proprio lui, l’ex fidanzato di Sara, con cui l’ex tronista si presentò un anno fa a Temptation Island.

Nicola Panico parla di Sara e Luigi

Promettendo che questa sarebbe stata l’ultima volta che avrebbe parlato dell’ex fidanzata, Panico non si è risparmiato dal dire tutto ciò che pensa su Sara Affi Fella, su Luigi e anche su Lorenzo (l’altro corteggiatore scartato dalla partenopea). “Questa è la conferma di ciò che ho sempre ipotizzato – ha dichiarato Nicola in merito alla fine della love story - Luigi era preso da lei fino alla curva, tant’è che dopo poche settimane, da quello che si è capito, l’ha lasciata. Nulla mi toglie la convinzione che se il trono fosse durato un po’ meno, Sara avrebbe scelto Lorenzo, perché la vedevo decisamente più interessata a lui e mi sembrava che la cosa fosse reciproca”.

Panico ha sottolineato come, a parer suo, sia stato irrispettoso l’intervento di Luigi Mastroianni nell’intervista al magazine di Uomini e Donne: “Ho trovato abbastanza irrispettoso il fatto che lui abbia rilasciato questa intervista parlando della prima notte dopo la scelta e raccontando di non averla trascorsa con lei. Sono cose troppo private e intime per essere spiattellate così ai giornali. Sara, prima di trascorrere una notte insieme a me, c’ha messo 3 anni! […] La cosa che mi meraviglia è come possa, una persona innamorata, dopo 3/4 settimane lasciarla per questi futili motivi. Una ragazza così, che non si concede subito, è solo da apprezzare!”.

Poi, ancora su Luigi, Panico ha detto che avrebbe dovuto rispettare i tempi di Sara, invece, a conti fatti, forse, “il trono lo voleva Luigi di gran lunga più di Lorenzo!”.

Nicola Panico e Sara Affi Fella torneranno insieme?

Sulla possibilità che lui e Sara, prima o poi, possano riavvicinarsi, infine, Nicola ha detto chiaramente: “Io le voglio un gran bene, ma semplicemente penso che ciò non accadrà mai, né da parte mia, né da parte sua. Quel che doveva essere tra di noi, è stato. Spero che a legarci ci sarà sempre un buon ricordo, visto che effettivamente abbiamo condiviso una fetta di vita. Per quanto riguarda il resto, le auguro e la auguro anche a me, tanta felicità!”, ha concluso l'ex concorrente di Temptation Island.