Parigini molla Sara Affi Fella dopo lo scandalo a Uomini e Donne

Sono giornate infernali per Sara Affi Fella, travolta dalle critiche e scaricata da follower e sponsor dopo lo scandalo a "Uomini e Donne". Come se non bastasse per l'ex tronista arriva anche un altro benservito, quello di Vittorio Parigini, con cui nelle ultime settimane era stata avvistata in atteggiamenti molto intimi.

"Ragazzi voglio precisare una cosa - ha chiarito il calciatore in una storia su Instagram - la cosa tra me e Sara è finita. Quindi io non c'entro più nulla". Insomma anche il nuovo cavaliere, forse spaventato da tutto questo tram tram, ha fatto un passo indietro e l'ex tronista, anche dal punto di vista sentimentale, è rimasta con un pugno di mosche in mano.

L'affaire Sara Affi Fella

Nella scorsa edizione di Uomini e Donne, Sara aveva scelto come compagno il corteggiatore Luigi, per poi lasciarlo poco dopo la fine del programma. Durante un confronto in studio, poche settimane fa, il ragazzo le aveva chiesto spiegazioni, accusandola di aver finto per mesi di cercare l'amore quando in realtà era ancora impegnata con Nicola, considerato ormai da tutti l'ex dopo Temptation Island. Nuove rivelazioni sono poi arrivate durante la registrazione del 23 settembre, quando uno degli autori ha reso pubblico il racconto di una persona vicina all'ex tronista. Sara sarebbe stata sempre fidanzata con Nicola a avrebbe partecipato a Uomini e Donne solo per la popolarità.