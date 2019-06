Ballando, è amore tra Sara di Vaira e Lasse? La ballerina rompe il silenzio

Capita spesso che sulla pista di 'Ballando con le stelle', tra una rumba e un cha cha, il passo a due danzato in studio tra insegnante ed allievo si trasformi, fuori dalla pista, in una vera e propria love story. E' successo in passato a Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, oggi genitori di due figli, e anche a Samantha Togni e Christian Panucci, legati da un paio di anni. Sono dunque leciti i rumors che vogliono sempre più vicini Sara Di Vaira e Lasse Matberg, vincitori dell'ultima edizione del varietà di Rai Uno. Intervistata da 'Storie Italiane', però, lei nega.

"Lui non è fidanzato, io neanche - spiega la ballerina durante l'intervista rilasciata nel talk di Rai Uno - non può nascere nulla. Mi ha conquistato, ma non in quel senso". Ed ancora: "Sono mai stata così luminosa e energica come che in questa edizione". Una smentita netta, dunque, ma chissà, forse Sara vuole solo mischiare le carte per tutelare la privacy sua e dell'allievo, che di professione è tenente della marina norvegese.

Sara di Vaira e Lasse inseparabili

I due, infatti, sembrano sempre più complici. Dopo l'incidente in cui Lasse è incappato durante la finale di Ballando (che gli è costato una lesione al bicipite e un successivo intervento), lei non lo ha mai lasciato solo. “Io e mia figlia siamo state con lui tutto il tempo", ha proseguito durante l'intervista. “Lo saluterò solo quando lo vedrò salire sull’aereo". Fino ad allora, dunque, si godranno la simpatia che è sbocciata dietro le quinte. Senza malizia, a quanto pare...