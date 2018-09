Sara Tommasi si sposa: “Angelo è l’amore vero”

Sara Tommasi è pronta al grande passo e tra qualche mese sposerà Angelo, il compagno 46enne al quale è legata da tempo.

La notizia sulle nozze della showgirl, lanciata dapprima da Perugia Today, è stata commentata poi dalla stessa Sara che del suo compagno di vita ha detto: “Ho scelto Angelo perché è un uomo serio, l'amore vero, quello che mi dà sicurezza”.

Le nozze tra Sara Tommasi e il fidanzato Angelo, imprenditore legato al mondo delle acque minerali, si terrà in Umbria, a Todi, nel 2019, in una data non ancora fissata.

Sara Tommasi innamorata

Una lenta ma costante ripresa quella di Sara Tommasi che da anni soffre di bipolarismo, e ora, finalmente, è sulla via della completa guarigione anche grazie all'amore del suo Angelo.

“Ci siamo incontrati al supermercato e tra noi è subito scattato il colpo di fulmine", aveva detto del futuro sposo in una recente intervista a Nuovo.

Con lui è felice e ha progetti importanti, anche se per il momento deve rinunciare a un figlio: "Se sospendessi i farmaci in gravidanza la mia malattia tornerebbe ad avere la meglio su di me", aveva aggiunto la 37enne di cui si era parlato rispetto alla sua presunta partecipazione al Grande Fratello Vip, poi non andata in porto.

Ma adesso per Sara Tommasi le priorità sembrano altre: l’amore, prima di tutto.