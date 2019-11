Sarcina - Incorvaia, parla la presunta amante di lui: “Mi ha fatto intendere che non era sposato”

Una nuova presenza arriva ad affollare di particolari la già ricca vicenda che ruota attorno al caso più chiacchierato della cronaca rosa degli ultimi tempi, ovvero quello che vede Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia scaricare l’uno sull’altra le responsabilità di tradimenti come cause della fine del loro matrimonio. Mentre lui ritiene che a far finire la loro relazione sia stato il flirt della Incorvaia con l’amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio, lei punta il dito contro il cantante accusandolo di averla tradita con diverse ragazze.

Adesso a parlare in un’intervista esclusiva al settimanale Nuovo è Barbara Cocca, modella 30enne che sostiene di essere stata l’amante del leader de ‘Le Vibrazioni’ quando era ancora legato all’ex moglie. I fatti risalirebbero al 2018: “Mi ha contattata lui sui social network intorno a febbraio dell’anno scorso”, ha affermato la donna che ha riferito i dettagli del loro incontro avvenuto a Roma.

“Ci siamo incontrati in piazza Trilussa, c’erano anche il suo batterista e il suo manager. Appena mi ha visto mi ha detto che gli sembrava di conoscermi da una vita”, le parole di Cocca: “In effetti ho avuto la stessa sensazione anche io e non lo nego. Siamo andati a bere un drink e lui era molto gentile con me. Lui mi accarezza il braccio, diceva che sentiva di volermi bene e si è aperto subito. Poi ci siamo baciati. Mi ha fatto intendere che non era sposato, che aveva solo ex. Sembrava preso e siamo andati a letto insieme”.

Barbara Cocca amante di Francesco Sarcina? Le dichiarazioni del cantante

Barbara Cocca sostiene che la relazione con Sarcina sarebbe terminata quando ha scoperto che l’uomo era ancora sposato con Clizia Incorvaia e così, dopo avere visto la recente intervista dell’influencer in tv sulla fine dell’amore con Sarcina, avrebbe deciso di raccontare tutto: “Mi sono sentita davvero ferita da lui. Dopo l’intervista della Incorvaia in tv le ho scritto un messaggio sui social, lei ha voluto il mio numero e ci siamo parlate”.

Il settimanale Nuovo ha quindi raggiunto Francesco Sarcina per avere la sua versione dei fatti, ma la risposta è stata un sostanziale ‘no comment’: “Se volete un’intervista contattate il mio ufficio stampa. Però io parlo solo della mia carriera musicale: lasciamo le chiacchiere ai chiacchieroni”, la dichiarazione.

Clizia Incorvaia accusa l’ex marito Francesco Sarcina di averla tradita

Ospite di 'Live – Non è la d’Urso’ Clizia Incorvaia ha accusato Francesco Sarcina di averla tradita molto tempo prima del bacio che sostiene di avere dato a Riccardo Scamarcio: “Lui denigrava il mio lavoro nella moda, mi lasciava fuori dagli eventi. Andava alle feste e mi arrivavano segnalazioni su Instagram di ragazze che erano state con lui. Ho trovato delle chat su Facebook con le fan, di lui che scriveva a ragazze italiane, chiedendo in cambio materiale pornografico e incontri. Ho tutto conservato”, le parole della donna che Sarcina, fino ad ora, ha sempre preferito non commentare.