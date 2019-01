Uomini e Donne, ecco la scelta di Andrea Cerioli | VIDEO

E’ nato un nuovo amore a “Uomini e Donne”, il talk dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi. Nella puntata di oggi, giovedì 31 gennaio, il tronista ventinovenne Andrea Cerioli ha scelto la corteggiatrice Arianna come compagna di vita.

Questo il discorso di Andrea ad Arianna: "Credo che la chimica sia qualcosa di inspiegabile, credo che le sensazioni a pelle le persone esterne non le possono capire. Possono capirle solo le persone che le stanno vivendo. Mi piaci un sacco e non vedo l'ora di uscire da qua. Forse l'ho fatta un po' corta (ride, ndr). Mi ero preparato un discorso bellissimo, ma era più bello che ti dicessi io le cose. Probabilmente le persone da casa non ti conoscono, forse non c'è un pregresso nella conoscenza, ma non mi interessa: quando sei scesa, tu hai fatto la differenza. Ad oggi sono scese quasi duecento persone e nessuna sarebbe stata te"

Arianna ha risposto così: "Non mi aspettavo che oggi scegliessi, ma penso che la nostra ultima esterna abbia parlato da sola. Come hai detto tu, la chimica non si spiega e, probabilmente, non siamo stati in grado di spiegare tutto a tutti. Per me, però, l'importante è che lo abbia capito tu"

Scelta Andrea Cerioli: il video

Scelta Andrea Cerioli: le foto

Chi è Andrea Cerioli

Nato a Bologna nel 1988, Andrea Cerioli è un ex gieffino ed ex tentatore di 'Temptation Island'. Due volte tronista, in passato Andrea aveva lasciato la trasmissione senza fare una scelta vera e propria. Qualche tempo dopo, però, fuori dal piccolo schermo, si è innamorato di Valentina Rapisarda, sua corteggiatrice proprio nel proprio nel programma: la storia è naufragata in poco tempo. E' così tornato a sedere sul trono più ambito d'Italia ed ha conosciuto la nuova compagna Arianna.