Matrimonio bis con Romina Power? Al Bano rompe il silenzio (finalmente)

Al Bano, che da mesi si professa single, commenta inoltre le parole gentili riservategli ieri dalla ex Loredana: "Io del male non l’ho mai fatto a nessuno…", spiega, probabilmente con l'intenzione di tagliare corto sull'argomento.

“Risposarmi con Romina? Lo escludo, quel passo lo abbiamo già fatto, è stato interessante, bello ma irripetibile ”, spiega l'artista di Cellino San Marco. Tra i due - legati per 30 anni fino agli anni '90 e genitori di 4 figli - resta, dunque, un rapporto fatto sì affetto e complicità ritrovata, ma senza l'esigenza di alcun compimento burocratico.

Niente fiori d'arancio per Al Bano e Romina Power. I fan più romantici, che sognavano il ritorno di fiamma per l'amata coppia della musica italiana, dovranno riporrere le speranze. Intervistato a "Un Giorno da Pecora", infatti, l'artista pugliese, tornato ufficialmente "single" da alcuni mesi dopo la fine della storia con Loredana Lecciso, spegne ogni rumors.

Terza giornata a Expo 2015 per Albano Carrisi che si è detto "stracontento già dalla prima visita". Il cantante pugliese, dopo due passaggi precedenti più istituzionali come quello con il presidente dell'Azerbajan, questa volta è arrivato in compagnia dei figli Yasmine e Albano jr