Selvaggia Roma choc contro Francesco Chiofalo: "Mi maltrattatava, arrivavano le forze dell'ordine"

E' un'intervista dura, quella che Selvaggia Roma rilascia al settimanale 'Spy' a proposito dell'ex Francesco Chiofalo, in questi giorni al centro dell'attenzione mediatica per la battaglia che sta affrontando contro il cancro. La ragazza - che non ha mai risparmiato critiche all'ex - racconta stavolta alcuni retroscena turbolenti che sarebbero avvenuti durante la relazione vissuta insieme.

Selvaggia Roma contro Francesco Chiofalo

La storia tra Chiofalo e Selvaggia è finita dopo la partecipazione della coppia a 'Temptation Island', ormai due anni fa. E la ragazza oggi la ricorda così: "Ho subito bugie di ogni tipo. umiliazioni, minacce e infedeltà. Mi maltrattava. Più volte mi è stato consigliato di sporgere denuncia. Ogni volta che intervenivano le forze dell’ordine, non sono mai riuscita a denunciarlo e ho sempre preferito rimanere in silenzio. Avrei continuato così ma, le minacce subite in questi ultimi giorni mi hanno spinto a fare una volta per tutte chiarezza".

Non solo. Selvaggia torna anche a parlare delle polemiche seguite al servizio de 'Le Iene', trasmissione tv che ha seguito il 29enne romano durante prima e dopo l'intervento di asportazione del tumore al cervello. "Perché oscurare le date delle lastre messe sui social? - dice la Roma - Dubito che la scoperta sia avvenuta con l’incidente. Perché fare tutto ciò? Per passare da vittima!"

Immediata la replica di Francesco: "Davanti alle cattiverie e le bugie delle persone che godono sulle disgrazie altrui l’unica arma è l’indifferenza".