Selvaggia Roma in lacrime a Natale: la sorpresa del fidanzato è bellissima

Il regalo più desiderato da ogni fidanzata in occasione del Natale è arrivato per Selvaggia Roma la notte scorsa, portato da un innamoratissimo compagno.

L’ex protagonista di Temptation Island ha ricevuto l’anello di fidanzamento dal suo Luca che ha pensato bene di depistarla con una sorpresa gustata fino all’ultimo.

Il ragazzo, che ha documentato il momento della consegna del dono su Instagram, ha incartato il prezioso gioiello dentro scatole via via più piccole, lasciando a bocca aperta la fidanzata che, alla fine, si è sciolta in un pianto liberatorio.

(Di seguito il video pubblicato nelle storie di Instagram)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La storia di Selvaggia e Luca

Selvaggia e Luca stanno ufficialmente insieme da un anno, dopo la fine della storia della ragazza con Francesco Chiofalo, protagonista con lei della scorsa edizione di Temptation Island.

In questi giorni, in seguito all’annuncio del grave tumore di cui è affetto l’ex compagno, Selvaggia è stata molto attaccata dai follower per non aver espresso solidarietà nei suoi confronti.

A loro, però la donna ha risposta con una serie di video volti a far capire le ragioni del suo silenzio e il fatto di avere ormai un nuovo fidanzato. Lo stesso con cui, visto l’importante dono ricevuto, adesso è pronta a fare il grande passo.