Serena Enardu dopo Temptation: il commento su Pago e il suo rapporto con il single Alessandro

Temptation Island Vip è stato teatro della drastica fine della storia d’amore durata sei anni tra Serena Enardu e Pago. Terminato con lui che, ancora innamorato, ha lasciato la donna sul tronco della spiaggia, il falò di confronto finale è servito a smascherare rancori e incomprensioni che da tempo segnavano il loro rapporto. Un rapporto di cui oggi Serena Enardu ha parlato a Uomini e Donne Magazine come già preda di una crisi iniziata ben prima del reality e in cui la conoscenza del single Alessandro non ha pesato come causa scatenante.

Serena parla del suo rapporto con Pago prima di Temptation

Al magazine di ‘Uomini e Donne’, programma che le ha dato la notorietà come tronista, Serena Enardu ha raccontato di come la crisi di coppia fosse già forte prima di partecipare al Temptation Island Vip. “La nostra relazione era in un periodo di stallo, anche se non mancavano i momenti belli. Ma eravamo arrivati al punto che, se ti impegnavi tanto durante la giornata, tutto andava bene, ma se non c’è un impegno, le cose andavano alla deriva e non sempre ci sono le forze per impegnarsi. Alla fine prevalevano i momenti di apatia”, ha affermato Serena: “Non c’era più un discorso di progettualità. Ho sempre sperato che questa relazione fosse quella della mia vita e continuavo ad andare avanti anche di fronte a queste problematiche”.

La ex tronista ha spiegato di essersi messa in gioco fino in fondo per recuperare il suo rapporto con Pago (“Ho scavato veramente dentro di me e ho aperto tutte quelle porticine che avevo voluto chiudere perché, a volte, preferisci mettere da parte la tua felicità, il tuo rapporto, pur di non accettare che le cose non stanno andando bene”), ma allo stesso modo ha rilevato anche le responsabilità dell’ex compagno per non essersi accorto prima della loro crisi.

“Quello che mi ha dato più fastidio è aver visto lui cadere dalle nuvole. Non so se abbia fatto finta, ma comunque in entrambi i casi ho visto che a lui non era chiara la nostra situazione; quindi come me, ma diversamente, ignorava quello che non c’era più tra di noi”, le sue parole: “Mi ha dato fastidio non vederlo mettersi una mano sul cuore e non domandarsi mai perché Serena stesse facendo o dicendo determinate cose”

Serena Enardu e il dolore per la fine della relazione con Pago

“Con la fine del rapporto è andato via un pezzo della mia vita. A modo mio, io amo questa persona. Ci tengo in una maniera totale”, ha ammesso Serena, certa di essere stata autentica fino all’ultimo: “Dopo il falò abbiamo pianto tantissimo insieme (piange, ndr). Ne esco addolorata. Il giorno dopo ci siamo visti, abbiamo pianto come mai nella vita (piange, ndr), ci siamo detti milioni di cose che in sei anni non ci eravamo mai detti (…) E dopo un percorso così bisogna aspettare, accettare e capire che forse non c’è più niente da fare se si è arrivati a questo punto”.

Serena Enardu e il rapporto con il single Alessandro Graziani

Lasciato Pago, subito dopo il falò Serena ha incontrato il single Alessandro con cui ha stretto un rapporto molto intimo durante Temptation Island Vip. La donna non ha specificato se al momento i due continuino a frequentarsi, limitandosi a raccontare l’amicizia nata durante il reality. “C’erano ragazzi bellissimi e anche molto profondi, eleganti e gentili; avevano tutto tranne che la veste di tentatori. Io, da subito, per gioco ho scelto Alessandro, per una motivazione sia estetica sia per la dolcezza che ho letto da subito nei suoi occhi”, ha ammesso: “Sono contenta di aver approfondito la conoscenza… Dopo il falò ho voluto incontrare l’uomo che desideravo conoscere fuori da quel contesto”.