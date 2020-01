Serena Enardu aspetta Pago e sogna: "Lo sposerei domani"

La burrasca che li ha travolti a Temptation Island Vip si è placata. Su Serena Enardu e Pago è tornato a splendere il sereno, o almeno è quello che si augura lei, in attesa che il cantautore porti a termine il suo percorso nella Casa del Grande Fratello per ricominciare insieme.

Pago non nasconde di essere ancora innamorato e a riscoprirsi innamorata è anche Serena. "Quasi ogni giorno gli mando dei messaggi su WhatsApp - ha rivelato a Uomini e Donne Magazine - A volte solo una buonanotte, altre una foto o una nota vocale. Spesso li cancello perché mi ritrovo a mandare dei messaggi lunghissimi e mi dico: 'Povero lui quando dovrà sentirli'. Gli scrivo tutte le volte che lo penso, perché è il mio modo per sentirlo vicino. Quando lui avrà finito la sua esperienza, se ne avrà voglia, saprà che sono qui ad aspettarlo. Mi aspetto solo che dopo questo tempo lui abbia le idee più chiare". Lei ce le ha, insieme a tanti sogni da realizzare insieme a lui: "Sono una che ha sempre detto che non si sarebbe mai sposata, perché non crede nel matrimonio. E' naturale che oggi, con la paura che ho di perderlo, le rispondo: anche domani, anche subito".

"Vedo Pago più sereno e penso sia giusto rispettare i limiti che deciderà di mettere lui d'ora in avanti - ha spiegato -Anzi anteporrò lui a me, soprattutto perché non voglio invadere questo suo momento".