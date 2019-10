Serena e Pago dopo 'Temptation Island Vip': il confronto a ‘Uomini e Donne’

(Serena e Pago a Uomini e Donne dopo l'addio a Temptation Island Vip)

Serena e Pago, il momento del faccia a faccia dopo l’addio davanti alle telecamere di ‘Temptation Island Vip’ arriva nello studio di ‘Uomini e Donne’ in una puntata che mette insieme le emozioni e le reciproche recriminazioni degli ex fidanzati.

Alla presenza della conduttrice del reality Alessia Marcuzzi, della ‘padrona di casa’ Maria De Filippi, degli opinionisti del programma Tina Cipollari e Gianni Sperti, la ex tronista e il cantante affrontano ciò che è stato, le cause che hanno indotto la fine della loro relazione lunga sei anni e il presente che, stando agli ultimi sviluppi, non sembra aprire spiragli verso il ritorno di fiamma.

Serena e Pago dopo Temptation Island Vip: il faccia a faccia a Uomini e Donne

“Non avere più il sentimento per una persona è legittimo non c’è nulla di male”, argomenta Pago che nel faccia a faccia con Serena fa evidentemente riferimento all’attrazione di lei verso il single Alessandro conosciuto nel villaggio di Temptation. “Se io mi avvicino a un’altra persona è perché non mi sento libera”, la replica di lei; “Ma tu non eri libera!”, ribatte lui supportato dagli applausi del pubblico.

La commozione non manca: nel video che anticipa i momenti della puntata, Serena appare molto provata e dimagrita, come ha ammesso lei stessa nei giorni precedenti a un incontro con l’ex fidanzato importante per chiarire la loro personale situazione sentimentale.