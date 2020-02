Serena e Pago innamorati: la prima cena di famiglia con i figli dopo il GF Vip

Con la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip, il sereno torna a illuminare la vita sentimentale di Serena Enardu e Pago dopo il turbolento recente passato che ha interrotto la loro relazione. L’esperienza nella Casa del reality di Canale 5 si è conclusa per entrambi e, benché non siano mancati nuovi motivi di tensione tra la coppia obbligata a condividere gli stessi spazi per l’ingresso dell’ex tronista come concorrente, adesso i due sembrano aver superato ogni contrasto, affiatati come appaiono durante la cena con i rispettivi figli all’indomani dell’eliminazione dal gioco del cantante.

Serena e Pago a cena con i figli dopo il Grande Fratello Vip

Sul suo profilo Instagram Serena Enardu ha postato alcuni momenti della prima cena di famiglia dopo l’avventura nella Casa del Grande Fratello Vip. Una riunione all’insegna della ritrovata calma quella che ha visto riuniti attorno allo stesso tavolo il figlio Tommaso, nato da una sua precedente relazione, il compagno Pago e Nicola, il figlio nato dal matrimonio con Miriana Trevisan, che, a questo punto sembra proprio aver messo da parte l’amarezza per gli ultimi accadimenti.

“Nostro figlio Nicola non guarda più suo padre in tv. Da quando è entrata Serena si è dispiaciuto perché la sorpresa per il papà nella Casa del Grande Fratello avrebbe dovuto essere lui”, aveva confidato Miriana Trevisan in un’intervista di qualche tempo fa: “Mi ha guardato e mi ha detto: ‘Perché è entrata? Papà doveva giocare da solo. Il gioco era suo e la sorpresa dovevo essere io’”.

Adesso, però, è tempo di pace: “Noi”, è la didascalia che riassume l’atmosfera famigliare ritratta nella foto che mostra i quattro volti felici di ritrovarsi.

