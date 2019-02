Serena Rossi, proposta di matrimonio in diretta tv: la sorpresa di Davide Devenuto

Serena Rossi è stata ospite di Mara Venier nella puntata odierna di Domenica In.

L’attrice, meravigliosa interprete di Mia Martini nel recente film ‘Io sono Mia’, ha raccontato con quanto onore e fatica ha vestito i panni dell’indimenticabile artista, ruolo per il quale ha studiato e ha letto tutte le interviste della nota cantante. E ha anche confessato di non aver mai voluto imitare Mia, ma di aver preferito entrare dentro il personaggio, cercando di vivere le sue emozioni e sensazioni. Il risultato è tutto nella soddisfazione di aver restituito a Mia Martini l’immagine di una grandissima artista e soprattutto di una bella persona a cui le voci infami hanno rovinato la vita.

Domenica In, Serena Rossi riceve la proposta di matrimonio da Davide Devenuto

L’intervista a Serena Rossi è stata anche l’occasione perché l’attrice 33enne parlasse anche della sua vita privata.

Legata da 10 anni a Davide Devenuto conosciuto sul set di ‘Un posto al sole’, Serena ha raccontato come ha conosciuto l’uomo che sarebbe diventato il padre di suo figlio Diego, 2 anni.

“All’inizio non ci sopportavamo… Eravamo fidanzati tutti e due, poi siamo diventati amici. Quando abbiamo smesso di lavorare insieme abbiamo iniziato a frequentarci, ma all’inizio non ci credevo. Ero certa non funzionasse anche perché lui ha 13 anni più di me”, ha svelato Serena Rossi, la prima dei due a fare il passo di ‘provarci’ una sera autoinvitandosi a casa sua.

“Dopo 4 mesi vivevamo insieme”, ha confidato la donna che, alla domanda di Mara Venier “Vi sposate?”, ha risposto: “Chiediamoglielo… Siamo insieme da 10 anni!”.

Detto fatto: a sorpresa ecco arrivare la telefonata del compagno Davide Devenuto che si è detto pronto al grande passo.

“Ma davvero?”, ha chiesto Serena Rossi emozionata. “ Mara, organizzi tutto tu!”, ha scherzato l’attore. E ora non resta che aspettare che venga ufficializzata la data del lieto evento.