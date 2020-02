Serena Rutelli e Alessandro Prince si sono lasciati: l’annuncio sui social

E' finita tra Serena Rutelli e Alessandro Prince Zorresi. A qualche mese dall’annuncio che parlava delle “maniche rimboccate” come simbolo di impegno verso un progetto di vita comune iniziato con la convivenza, la coppia ha deciso di mettere la parola fine a una relazione sentimentale divenuta molto popolare durante la partecipazione di lei al Grande Fratello 16.

La figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli ha scelto il giorno di San Valentino per ufficializzare la rottura con il fidanzato attraverso una storia Instagram: “So che non è il giorno adatto per parlarvi di ciò che sto per dirvi, ma sì tra me e Prince è finita da un po’ di tempo. Abbiamo provato a recuperare il rapporto ma ci siamo resi conto di essere due mondi completamente opposti in troppe cose. Nulla toglie però il grande amore che abbiamo nutrito l’un l’altro ma da un po’ di tempo le cose non andavano più. Lo dico il 14/02 proprio per marcare il fatto che l’amore esiste e va coltivato con pazienza e determinazione, nel caso in cui non dovesse andare si riparte più forti di prima”.

La storia tra Serena Rutelli e il fidanzato Alessandro Prince Zorresi

Serena Rutelli e Alessandro Prince avevano dato prova di una certa stabilità di coppia già durante l’esperienza del Grande Fratello che aveva portato lei nella Casa di Cinecittà e lui al centro dei suoi discorsi da donna innamoratissima. Per la coppia la differenza di età di 9 anni non è mai stata un problema, tanto che l’ex gieffina aveva annunciato il grande passo della convivenza come incipit di un progetto volto alla costruzione di una famiglia. Adesso la fine della relazione che, tuttavia, lascia ad entrambi un ricordo indelebile.