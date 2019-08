Serena Rutelli, estate d’amore con il fidanzato Alessandro: le foto e la dolce dedica

Un’estate all’insegna dell’amore quella di Serena Rutelli che, ormai popolare grazie all'avventura nella Casa del ‘Grande Fratello’, è diventata destinataria delle attenzioni dei fotografi che hanno ripreso qualche momento della sua vacanza ad Anzio in compagnia del fidanzato Alessandro Prince Zorresi.

La figlia di Francesco e Barbara Palombelli è stata ripresa dal settimanale Gente in dolce compagnia del calciatore con cui da quasi due anni condivide la sua vita: innamorati più che mai, i due si scambiano coccole e baci in acqua e giocano sulla spiaggia, confermando il legame che già durante l’esperienza nel reality di Canale 5 era stato più volte ribadito. E, infatti, “Ti amo” scrive lei a corredo della foto del giornale che riporta il servizio che riguarda lei e il suo Alessandro, di 9 anni più giovane (il calciatore ha 21 anni) con cui più volte ha affermato di voler costruire una famiglia, forte anche dell’appoggio dei suoi genitori molto affezionati al ragazzo.

Serena Rutelli desidera un figlio con il fidanzato. La differenza d’età? “Non è un problema”

“Viviamo un grande amore, i miei genitori lo adorano, e sì, stiamo pensando anche a un bambino”, ha ammesso Serena Rutelli in una recente intervista: “È come se ci fossimo riconosciuti. Lui lavora in un centro educativo, nella parte amministrativa. Ha 21 anni, quasi nove meno di me. Ma io dico: è un problema? La differenza d’età davvero non si nota. Alessandro ha un istinto protettivo fortissimo nei miei confronti”. Insomma, l’affiatamento giusto per pensare a un futuro insieme di certo non manca a questa coppia, così giovane eppure così matura.