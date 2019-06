Serena Rutelli pensa a un figlio con il fidanzato. La differenza d’età? “Non è un problema”

Voglia di maternità per Serena Rutelli. La figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli non nasconde il desiderio di mettere su famiglia insieme al compagno Alessandro Prince Zorresi, una volta finita la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello dove si è fatta notare per la sua educazione e la sua gentilezza, che hanno conquistato un po’ tutti.

In un’intervista al settimanale Gente, la 29enne Serena Rutelli ha parlato di questo suo desiderio e del compagno, di quasi nove anni più giovane di lei.

Serena Rutelli e il fidanzato: "Viviamo un grande amore"

“Viviamo un grande amore, i miei genitori lo adorano, e sì, stiamo pensando anche a un bambino. È la prima cosa che mi ha detto quando sono uscita dalla Casa del GF. Idea meravigliosa, ma vorrei aspettare ancora un po’, per gustare fino in fondo la felicità di questo rapporto”.

Il desiderio c’è, quindi, ma forse la coppia aspetterà un po’. I due sono molto affiatati. “È come se ci fossimo riconosciuti. Lui lavora in un centro educativo, nella parte amministrativa. Ha 21 anni, quasi nove meno di me. Ma io dico: è un problema? La differenza d’età davvero non si nota. Alessandro ha un istinto protettivo fortissimo nei miei confronti”.

Serena Rutelli, il fidanzato e la Casa del Gf

Mentre Serena si trovava nella Casa, il fidanzato le fece una sorpresa, dopo che la ragazza qualche giorno prima era scoppiata a piangere, sopraffatta dalla mancanza. I due poterono abbracciarsi e scambiarsi qualche parola. Lei poi confidò a Francesca De André: “Ci siamo innamorati subito. Lui mi ha detto che vuole una storia seria”.