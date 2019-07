Sergio Arcuri papà, ecco il pancione di Valentina (FOTO)

Sergio Arcuri diventa papà. L’attore, fratello di Manuela, ha pubblicato nel pomeriggio di ieri una foto della compagna Valentina incinta. Uno scatto immortalato a Punta Prosciutto, in Puglia, dove la coppia sta trascorrendo le vacanze. Il parto è atteso tra tre mesi.

I due hanno confessato però di non conoscere ancora se sarà un maschio o una femmina e di volere, almeno per ora, godersi la sorpresa: “Per ora abbiamo deciso di non sapere il sesso ma non sappiamo se riusciremo a resistere”, hanno spiegato nel corso di un’intervista rilasciata a Pomeriggio 5, il talk pomeridiano condotto da Barbara d’Urso. Al settimo cielo anche Manuela Arcuri, sorella di Sergio, che si sta bizzarrendo alla ricerca di un nome per il piccolino: “Sta impazzendo per il nome e ogni giorno manda un sms, invece del buongiorno mi invia due o tre nomi”.

Ma non è finita qui. Per Sergio e Valentina, legati da due anni, presto sarà tempo di matrimonio. “Ho regalato un paio di mesi fa l’anello alla mia fidanzata Valentina”, ha raccontato lui, amatissimo dalle donne. “Stiamo organizzando le nozze”.