Sergio Assisi sulla storica ex: "Gabriella Pession felice perché non sta più con me"

La loro storia d'amore, nata sul set della fiction "Capri", è stata una delle più appassionanti del mondo dello spettacolo italiano e la fine inaspettata. Sergio Assisi e Gabriella Pession si sono detti addio dopo sette anni e nonostante sia passato molto tempo - e lei oggi abbia un marito (l'attore Richard Flood, conosciuto durante le riprese di una serie tv americana) e un figlio - il ricordo è sempre vivo.

Ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me", l'attore non ha evitato di parlarne: "Non stiamo più insieme dal 2011, sono passati quasi dieci anni. Lei si è sposata, ha avuto figli". Lui invece è single e sull'ex sembra non avere dubbi: "Gabriella è finalmente felice perché non sta più con me".

E' stata lei a scrivere la parola fine, come aveva raccontato qualche anno fa a Vanity Fair: "Era il mio compagno, la mia famiglia, il mio amico. Era troppo, forse ci eravamo isolati e litigavamo tanto. Mio nonno mi ha insegnato che le cose malate vanno tagliate, altrimenti vanno in cancrena. E io ho preso in mano le forbici per recidere la storia con un uomo che ho amato molto e da cui mi sono dovuta staccare perché ero rimasta sola a cercare di salvarci".