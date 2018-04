Silvia Provvedi ha lasciato la casa di Fabrizio Corona? L'esclusiva a 'Mattino 5'

Il racconto di un incontro segreto tra Belèn Rodriguez e Fabrizio Corona pubblicato dal settimanale Oggi sembra aver sconvolto gli stabili equilibri che caratterizzavano le vite dei protagonisti della chiacchierata indiscrezione.

Stando al giornale che ha pubblicato anche delle foto, i due ex si sarebbero rivisti a Milano dopo molto tempo, quando i rispettivi fidanzati Andrea Iannone e Silvia Provvedi erano fuori città per impegni lavorativi.

Poco fa la showgirl, attraverso una storia pubblicata su Instagram, si è affrettata a chiarire che non c’è nulla di male in un incontro tra due persone che sono state insieme in passato e ora si vogliono bene.

Questo riavvicinamento tra i due, però, potrebbe aver creato qualche tensione nel rapporto tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona che, dopo tre anni insieme, avevano lasciato intendere di essere anche pronti al grande passo.

A 'Mattino Cinque' Federica Panicucci ha lanciato un’esclusiva secondo cui sembrerebbe che la giovane compagna dell’uomo abbia abbandonato l’abitazione che condivideva con lui nella giornata di ieri, dopo l'incontro Corona-Belen.

La conduttrice ha provato a contattare la cantante telefonicamente durante la trasmissione di Canale 5, ma non c'è stato nessun intervento in diretta.

La notizia, al momento, non è stata confermata, per cui è lecito dubitare che, qualora l’allontanamento di Silvia Provvedi dalla casa sia effettivo, possa essersi trattato di una coincidenza... In perfetta sincronia con la pubblicazione dell' "incontro segreto".