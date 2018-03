Silvia Provvedi: “Fabrizio mi ha guardata e mi ha detto ‘stavolta muoio’”

“Fabrizio non sta bene. L’altro giorno ha pensato di morire e anche io mi sono spaventata moltissimo”. Così Silvia Provvedi, 23 anni, intervistata dal settimanale ‘Di Più’, racconta un drammatico retroscena vissuto accanto al compagno Fabrizio Corona, 44, che ha comportato una corsa in ospedale.

L’episodio è avvenuto alcuni giorni fa: “Eravamo a casa… - dichiara la cantante, legata da due anni all’ex re dei paparazzi - Mi giro verso di lui e lo vedo completamente sbiancato. Cerco di prendergli la mano per tranquillizzarlo ma non riesco da quanto trema. Lui mi guarda con gli occhi spalancati per cercare aiuto da me e mi dice “Silvia, questa volta muoio”.

Come è emerso dai processi a suo carico, Corona soffre di attacchi di panico. Ed è probabile che i sintomi fossero legati proprio a questo disturbo. “Ne aveva già avute in passato”, ha precisato Silvia.

Oggi la paura è passata. Silvia e Fabrizio continuano la loro quotidianità ritrovata dopo la scarcerazione di lui, avvenuta un mese fa, lo scorso 21 febbraio. “Lui vuole mettere subito le basi per una vita nuova – ha aggiunto Silvia – invece non può. Dobbiamo almeno aspettare la prossima udienza, il 27 marzo”. Ma i due restano inseparabili: l’ultimo tatuaggio di Fabrizio, infatti, è un disegno del volto di Silvia, segno di un amore destinato a durare.