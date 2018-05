Silvia Provvedi: “Non ce l’ho con Belen. Il mio problema si chiama Fabrizio Corona”

Il settimanale Chi di questa settimana scandaglia l’affaire ‘Fabrizio Corona – Silvia Provvedi’ a qualche giorno dalla notizia secondo cui i due si sarebbero detti addio dopo l’incontro segreto che l’ex re dei paparazzi ha avuto con la celebre ex Belen Rodriguez.

Il numero del giornale in edicola questa settimana dà spazio alla reazione della compagna di Corona che, pur ammettendo la crisi di coppia, comunque afferma di voler provare a ricucire il legame provato dalle recenti situazioni.

Contestulamente, la rivista ha pubblicato le foto dell'incontro tra Belen e Fabrizio Corona, avvenuto alla presenza di una parte delle rispettive famiglie.

“Ricostruire non è facile, ma provarci è d'obbligo. E noi ci proveremo, lontano dalle chiacchiere. E se non dovesse andare ci separeremo. Io sono innamorata di lui, lui dice di esserlo di me” afferma nell’intervista a Chi Silvia Provvedi, arrabbiata dopo aver visto le immagini di Fabrizio Corona e Belen insieme, ma certa dei suoi sentimenti.

La reazione di Silvia Provvedi all’incontro tra Corona e Belen

Prima di pubblicare le immagini esclusive dell’incontro avvenuto tra Fabrizio Corona e Belen il team di Chi ha voluto mostrare a Silvia Provvedi (in anteprima) le foto scattate in quell’occasione, registrando il suo commento a riguardo.

“Trovo poco buon gusto... Tutta Italia vedrà il mio compagno avvinghiato con la sua ex. Bella immagine. Comunque non mi interessa. Io non ce l'ho con lei... Io nemmeno sapevo di questi aperitivi, l'ho scoperto perché oggi non credo sia possibile far qualcosa di nascosto” – ha dichiarato Silvia Provvedi – “Ma se devo essere sincera Belen Rodriguez non è e non sarà mai per me un problema. Il mio problema si chiama Fabrizio Corona”.

“Insieme capiremo che cosa sarà di noi”

La cantante del duo ‘Le Donatella’ si è detta disillusa per la situazione, ma comunque certa dei suoi sentimenti: “Da quando Fabrizio è uscito dal carcere, nulla è andato come la mia testa aveva immaginato. Se da un lato giustifico la sua voglia di vivere, di avere la casa sempre piena, di riprendere a lavorare e cercare la sua dannata adrenalina, dall'altro non posso perdonare il suo egoismo nel voler cancellare la mia, di vita”.

“In questo anno e mezzo io ho fatto tanti sacrifici. L'ho rispettato. L'ho aspettato” ha aggiunto ancora Silvia che ora, però, vuole fermarsi: “Ora mi fermo. Ragiono, insieme capiremo che cosa sarà di noi. Di certo io so di essere innamorata di Fabrizio”.



“Purtroppo gli uomini non ragionano con la testa, ma con altro. Spero che Fabrizio ritrovi il senno altrimenti resterà il bene tra noi, ma la porta di casa sarà aperta per andare via. Per me. Per lui” è stata la chiosa del suo sfogo: “Il mio problema è non perdere un amore per cui ho lottato. Ma so che potrà succedere. Io voglio un uomo che mi supporti, sono stanca di sopportare”.