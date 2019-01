Una storia con Fedez? Silvia Provvedi spiazza tutti

I pettegolezzi vanno avanti da un po'. Da quando, precisamente, Fabrizio Corona si è lasciato andare ad una provocazione durante un'intervista a 'Verissimo': "Fedez ha tradito Chiara Ferragni con la mia ex Silvia Provvedi", ha affermato. Una provocazione - tanto rumorosa quando poco credibile - che sarebbe rimasta tale se a dargli peso non ci avesse pensato la rete. I diretti interessati, ovviamente, hanno prontamente smentito. Ed oggi ha chiudere definitivamente il discorso ci pensa anche Silvia Provvedi: "Non è vero niente", dice a Novella2000.

Evidentemente stanca di essere chiamata in ballo per questioni che riguardano il suo ex fidanzato, Silvia si sfoga con il settimanale: "Non è vero niente - dice - Fabrizio mi ha del tutto delusa, non leggerò il suo libro e non voglio più sentirlo". Nessuna storia con Fedez, insomma. Una posizione che, però, non combacia perfettamente con quella detta dal rapper. Il cantante, infatti, ha confermato a metà la versione di Corona, nel senso che ha affermato di aver frequentato la bella cantante, ma prima di fidanzarsi con Chiara Ferragni, la fashion influencer che di lì a poco sarebbe diventata sua moglie: "Silvia la vedevo 4-5 anni fa, quando non conoscevo ancora Chiara - ha detto - Ma è una cosa che si sapeva già. Non ho avuto una relazione, mi sono conosciuto, diciamo, molti anni fa. Preferisco non esasperare e non mettere in piazza queste cose. Aspetterò di scrivere un libro anche io".