Silvia Provvedi: "Sono fidanzata, Fabrizio Corona non lo voglio nemmeno come amico"

"Nella mia vita accetto le persone che possano darmi qualcosa e Fabrizio ad oggi non può darmi più niente". Queste le parole di Silvia Provvedi, ospite sabato 15 dicembre a Verissimo, dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Ai microfoni del talk show di Canale 5 si lascia andare sull'argomento Corona: "Non servirebbe averlo nella mia vita. Accetto le sue scuse, ma non lo voglio più nemmeno come amico. Credo nell’innocenza di Fabrizio e non ho mai rinnegato quello che ho vissuto. Per me è stata una persona molto speciale, l’ho amato tantissimo. Lo ricorderò sempre come un bel periodo della mia vita".

Fidanzata con un uomo di cui ancora non vuole svelare l'identità - che quando era ancora in Casa le ha mandato uno striscione firmato Malefix - Silvia è rinata: "E' una persona molto speciale che mi ha rapito il cuore prima di entrare nella casa. Posso dire di essermi fidanzata. Sto vivendo un bel momento e spero sia quello giusto".

Infine, sull'esperienza vissuta al Gf Vip: "Quest'esperienza mi ha regalato un sorriso che non avevo più. Sono molto felice e soddisfatta di aver vissuto qualcosa di unico. Mi è servito. Mi sono sentita accettata da subito e i ragazzi sono diventati dei punti di riferimento nella mia vita. Ho riscoperto me stessa, riuscendo a liberarmi di pesi e sensi di colpa che non mi facevano più vivere l'età che ho".