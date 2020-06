Silvia Provvedi torna sui social: la prima foto con la figlia Nicole

Non è un periodo facile per Silvia Provvedi, diventata mamma da pochi giorni e sconvolta dall’arresto nel corso di una retata anti ‘ndrangheta del fidanzato Giorgio De Stefano, padre della piccola Nicole. Fino ad oggi la cantante del duo ‘Le Donatella’ ha preferito trincerarsi dietro al silenzio, non dichiarando nulla sulla delicata situazione famigliare ed evitando di rendersi protagonista di storie e video che, a ridosso della nascita della sua prima figlia, erano stati diversi. L’account ‘Le Donatella’ ha disattivato i commenti e oscurato quelli a corredo delle immagini, rimanendo fermo fino ad oggi, quando la dolcissima foto di mamma e figlia è arrivata come ultimo aggiornamento.

Silvia Provvedi, la prima foto con la figlia dopo l’arresto di Malefix

Nessuna parola sull’arresto del fidanzato Giorgio De Stefano, conosciuto come Malefix sin dai tempi della sua partecipazione come concorrente al GF Vip: a completare la foto in bianco e nero della neomamma che stringe a sé la sua Nicole solo un cuoricino rosso e nulla più. Un'immagine che vale più di mille parole, un modo per far capire ai fan che in questo momento la vita è Nicole, una creatura a cui non far mancare nemmeno per un attimo tutto l’amore di cui ha bisogno.