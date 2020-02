Silvia Provvedi incinta: “Questo figlio è frutto di un grande amore. Abbiamo già scelto il nome”

Silvia Provvedi è incinta del suo primo figlio. A dare per primo la notizia ancora riservata è stato il settimanale Chi qualche settimana fa, lo stesso che oggi riporta in esclusiva le prime dichiarazioni della futura mamma.

Dopo la fine turbolenta della storia con Fabrizio Corona, la gemella del duo ‘Le Donatella’ ha trovato l'amore con l'imprenditore Giorgio De Stefano, quel ‘Malefix’ che circolava come misterioso fidanzato all’epoca della sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Del loro amore e del bimbo (o bimba?) che nascerà in estate, Silvia ha parlato nell’intervista che riporta a corredo le prime foto con il pancione: “A giugno diventerò mamma, per la felicità di tutta la mia famiglia e del mio compagno. Questo bambino non l’abbiamo cercato, ma è arrivato perché è il frutto di un grande amore”, ha spiegato la cantante.

Silvia Provvedi e Giorgio Di Stefano hanno scelto il nome del bebè

Se sarà un maschietto o una femminuccia non è ancora dato sapere, ma intanto la coppia ha già pronti i nomi per ogni evenienza: "Stiamo ancora discutendo su quest’aspetto, diciamo che al momento i nomi in pole position sono due. Se sarà maschio si chiamerà Andrea, se sarà femmina, invece, Benedetta. Il sesso voglio scoprirlo con calma e lo farò insieme ai miei genitori a Milano".

Quanto al matrimonio con Giorgio De Stefano, imprenditore calabrese che gestisce un noto locale a Milano a cui è legata da circa due anni, Silvia Provvedi ha spiegato che il grande passo non è nei programmi imminenti, ma non escluso alla luce della nascita del loro primo figlio: "Non mi è mai interessato il matrimonio, anche se, adesso che sono incinta, ho cambiato prospettiva e lo considero in maniera più dolce. Diamo però tempo al tempo".