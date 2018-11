Simona Ventura: "L'addio a Gerò? L'aggressione a Niccolò è stato spartiacque"

In una doppia intervista esclusiva al settimanale «Oggi» in edicola da oggi Simona Ventura e il suo ex compagno Gerò Carraro raccontano cosa c’è dietro la decisione di lasciarsi dopo otto anni.

«Negli ultimi mesi ci capivamo sempre meno. Probabilmente io non ero più la donna per lui e lui l’uomo giusto per me», spiega la conduttrice, ammettendo che uno spartiacque nella loro relazione è stata la paura di perdere il figlio Niccolò aggredito all’uscita di una discoteca: «Ora è come se volessi avere uno sguardo più concentrato sui miei figli». E l’ex compagno, erede di una delle più importanti famiglie milanesi, aggiunge: «Siamo arrivati insieme a capire che era arrivato il momento di guardarci negli occhi e decidere come portare a termine i progetti che avevamo intrapreso». Ma soprattutto ribadisce: «Io mi sento il papà della figlia di Simona e per lei voglio continuare a esserci».

Simona Ventura e Gerò Carraro, dalle voci di crisi all'addio

Le voci di una crisi si rincorrevano da tempo. Già lo scorso settembre, la presentatrice aveva ammesso di vivere un momento di difficoltà con il compagno, dettato anche dai problemi di salute della madre. Le tensioni però erano rientrate. A marzo, poi, nuove indiscrezioni diffuse dal settimanale 'Novella 2000' e prontamente smentite dalla diretta interessata. Fino a quest'estate, quando hanno cominciato a circolare le foto di lui con un'altra donna ("E' l'avvocato di Niccolò", si era giustificata Simona). Le vicissitudini della coppia, dunque, lasciano intendere che i due hanno provato in ogni modo a salvare la relazione, ma senza fortuna.