Simona Ventura e Giovanni Terzi presto sposi: “Ecco l’anello di fidanzamento”|VIDEO

(Simona Ventura mostra l'anello di fidanzamento regalo del futuro marito Giovanni Terzi)

La data precisa ancora non c’è, ma di certo sarà il 2020 l’anno del matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi, protagonisti di una storia d’amore così travolgente da spingere verso il grande passo a circa un anno dal primo incontro.

Come nelle più romantiche tradizioni, insieme alla fatidica proposta è arrivato anche un bellissimo anello di fidanzamento che la conduttrice ha mostrato in tutto il suo splendore alle telecamere del Maurizio Costanzo Show nel corso della puntata di cui è stata ospite insieme al futuro marito. “Intanto è arrivato questo ed è già qualcosa”, ha scherzato lei esibendo il luccicante simbolo regalo di Terzi: “Tornare indietro dall’anello è difficile…”.

Simona Ventura racconta il primo incontro con Giovanni Terzi

La presenza della coppia sul palco del talk di Canale 5 è stata l’occasione per raccontare il loro primo incontro. “Ci siamo conosciuti l’anno scorso a casa di amici. Io ero single da poco tempo e mi dicevo che lo sarei rimasta per tutta la vita”, ha raccontato Simona Ventura: “Tornata a casa, ho pensato a lui tutta la notte… Da allora non ci siamo più lasciati”. E oggi quel grande amore trova la consacrazione delle nozze fortemente volute dal compagno Giovanni Terzi che in una recente intervista a Verissimo ha dichiarato: “Simona è colei che mi ha salvato la vita. E’ arrivata in un momento in cui erano successe una serie di cose, in cui avevo grandi difficoltà intime e profonde, non avevo più progettualità”. Insomma, più innamorati di così…