Crisi con Gerò, Simona Ventura rompe il silenzio: "Il nostro rapporto tra amicizia e riflessione"

(Nel video in alto, Simona Ventura parla dell'allontanamento da Gerò Carraro)

Ieri la notizia dell'addio con Gerò Carraro, oggi la prima dichiarazione pubblica. Ospite di 'Mattino 5,', Simona Ventura rompe il silenzio sull'allontanamento dal produttore cinematografico, a cui è legata da otto anni. Nessun addio definitivo, assicura la conduttrice, ma solo una pausa di riflessione.

"Io e Gerò stiamo insieme da 8 anni, di cui sette di convivenza", spiega la Ventura a Federica Panicucci, "Abbiamo i nostri alti e i nostri bassi. Ciò non toglie che ci vogliamo bene, ci vediamo, stiamo insieme e quindi vogliamo con grande serenità pensare ai nostri otto anni che non sono uno scherzo ma sono otto anni di rapporto importante, come avviene in un matrimonio, anche se non ci siamo mai sposati". "E' un momento di riflessione che non è né 'per sempre' né 'domani'. E' un momento di grande amicizia e di grande serenità".

La notizia della crisi tra Simona Ventura e Gerò Carraro

A diffondere la notizia della crisi era stato il settimanale 'Chi' nel pomeriggio di ieri. "Simona è tornata single - ha scritto il magazine diretto da Alfonso Signorini - e, nonostante le smentite di quest'estate dopo la pubblicazione delle foto di lui con un'altra, ora la loro rottura è ufficiale". Un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia, che però proprio ieri sera però si è immortalata di nuovo insieme. Simona e Gerò, infatti, hanno seguito l'uno accanto all'altra l'ultima puntata di 'Temptation Island Vip', condotta proprio dalla presentatrice torinese. Segno che entrambi hanno voglia di riprovarci.