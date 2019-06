Simona Ventura, 'serenata' social per Giovanni Terzi: “Felicità nel dirti che ti amo”

Sei mesi fa l’ufficializzazione di una storia appena nata, oggi l’ennesima conferma di quanto quel legame sia cresciuto, rafforzato, intenso: la relazione tra Simona Ventura e Giovanni Terzi ha ormai tutte le caratteristiche per chiamarsi davvero amore e la dedica social che la conduttrice ha rivolto al compagno ne è completa espressione. L’occasione per condividere con i follower la gioia di dirsi innamorata è stato il compleanno del compagno che ha festeggiato 55 anni. La canzone ‘Chiaro di luna’ di Jovanotti ha fatto da sottofondo musicale alla foto che li ritrae insieme e il tenero pensiero a corredo dello scatto ha completato il significato di un brano già di per sé dolcissimo.

“Questa è la nostra canzone... Il tuo primo compleanno insieme! Tra le tante cose belle che mi sono state regalate da quando sei entrato nella mia vita, c’è una grande FELICITÀ nel dirti: ti amo Buon compleanno”, ha scritto la conduttrice, a cui sono arrivati gli auguri dei fan certi che il giornalista sia davvero la persona giusta per lei.

Giovanni Terzi risponde alla dedica d’amore di Simona Ventura

La risposta di Giovanni Terzi rivolta alla compagna per ringraziarla del pensiero così profondo non è tardata ad arrivare. "Ti amo e non passa giorno in cui sai ascoltarmi, in cui hai pazienza, in cui mi accudisci... mi sento un uomo fortunato ad averti accanto. Mi rendi felice amore mio", ha scritto il giornalista per poi ribadire il concetto sul suo profilo social: "La mia felicità, i miei 55 anni festeggiati assieme a te".

Sara Ventura, gli auguri social per il cognato Giovanni Terzi

In questi mesi Giovanni Terzi ha saputo conquistare con delicatezza tutta la famiglia di Simona Ventura, dai figli Niccolò e Giacomo (avuti dalla compagna con Stefano Bettarini) e Caterina (adottata con l’ex compagno Gerò Carraro), fino ai suoceri e alla cognata. Ed è stata anche lei, Sara Ventura, che al compagno della sorella ha dedicato un post per esprimergli tutta la sua gratitudine.

“Sei entrato nella nostra vita in punta di piedi e con una garbatezza che ti contraddistingue”, ha scritto Sara Ventura a corredo di una foto del compagno con suo figlio sulle spalle: “Sei una persona che ci ha trasmesso tranquillità, serenità e portato sul mood ‘di un passo per volta’ Sei per il tenere unito e non il dividere...”tutti per uno e uno per tutti”... vedere felice e serena la mia amata Sista non ha prezzo...Sei tu ...Buon compleanno Moschettiere !!!”.