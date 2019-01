Simona Ventura e Giovanni Terzi affiatatissimi, romantico "botta e risposta" sui social

Simona Ventura e Giovanni Terzi sempre più complici. Dopo l'ufficializzazione della frequentazione, arrivata proprio grazie ad una conferma del giornalista, i due non si nascondono più. E se giorni fa sono stati "pizzicati" insieme dai paparazzi, oggi si lasciano andare ad un romantico "botta e risposta" sui social.

"Essere felice...", ha scritto Terzi stamattina su Instagram, a corredo di una foto che lo vede sorridente allo specchio. E Simona ha voluto rispondere con una tenera dichiarazione: "Mai quanto me", ha commentato. Uno scambio di tenerezze che non lascia dubbi: la coppia è nel pieno dell'entusiasmo.

La storia tra Simona Ventura e Giovanni Terzi

Terzi e Ventura si frequentano da circa un mese. "È una relazione appena sbocciata che ci ha lasciato entrambi sorpresi - ha spiegato lui - Ci conosciamo da anni, ma solo ultimamente ci siamo guardati in modo diverso. Stiamo a vedere come questa storia si svilupperà, intanto è molto bella e promettente. Una volta per Super Simo, che proprio alla fine dello scorso anno si è lasciata con il produttore cinematografico Gerò Carraro, a cui è stata legata per otto anni. "Vorrei precisare - ha aggiunto Terzi - che il nostro legame non c’entra con la rottura di Simona e Gerò".