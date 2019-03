Simona Ventura e Giovanni Terzi, il romantico botta e risposta fa sognare i fan

Simona Ventura sembra rinata grazie alla storia d’amore con Giovanni Terzi che ormai ha un posto di rilievo nel suo cuore innamorato come mai.

La conduttrice prossima alla nuova avventura televisiva di ‘The Voice’ non ha impiegato molto tempo per ufficializzare la relazione con il giornalista, iniziata qualche mese dopo l’addio a Gerò Carraro comunicato a mezzo social con un video.

“In questo momento, il mio cuore danza. Sono innamorata pazza. La vita mi ha fatto un regalo immenso e inaspettato”, aveva dichiarato Super Simo a proposito del fidanzato ormai entrato ‘in famiglia’ e accolto con tutti gli onori e le benedizioni anche dall’ex marito Stefano Bettarini.

La relazione, insomma, procede a gonfie vele e a dimostrazione del sentimento che li lega, ecco arrivare il dolce botta e risposta avviato tra i due su Instagram in calce alla romantica foto che vede lui accarezzare il volto della compagna.

Giovanni Terzi, la dedica d’amore per Simona Ventura

“La mia cura” ha scritto il giornalista a corredo del selfie di coppia subito preso d’assalto da tanti follower entusiasti di vedere la conduttrice così serena e amata. E lei che non poteva certo restare in silenzio davanti a tanto amore così palesato “Sei tu, sei noi, siamo uno”, ha risposto, innescando la nuova replica di quello che con un hashtag si è definito #uomofortunato: “La tua capacità di emozionarmi sempre”.

Se questo non è amore…

Giovanni Terzi, chi è il nuovo compagno di Simona Ventura

Il giornalista è tra le firme più note de 'Il Giornale' e dirige la testata online 'Il Giornale Off'. Il suo volto sarà noto al grande pubblico grazie alle numerose ospitate collezionate nei contenitori televisivi Rai. Figlio di Antonio, direttore di settimanali e vicedirettore del 'Corriere della Sera', vanta anche esperienza nel mondo della politica: è stato assessore al Commercio, moda, design ed eventi del Comune di Milano all'epoca della giunta guidata da Letizia Moratti. Nel suo passato c'è un altro amore "famoso", quello con la bellissima modella ed attrice Dalila Di Lazzaro, a cui è stato legato sentimentalmente dal 2006 al 2011.