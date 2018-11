Simona Ventura e Gerò, single ma uniti per Caterina| FOTO

«Immaginavo che i paparazzi ci avrebbero fotografati insieme e, per evitare chiacchiere e speculazioni, io e Gerò abbiamo raccontato la verità sui social: ci siamo lasciati! Ma il bene tra noi è infinito. Con il rispetto di chi ha condiviso un pezzo di vita insieme, andremo avanti con il sorriso. Questa è la sola e unica verità». Così, con la consueta schiettezza, Simona Ventura spiega in esclusiva al settimanale Chi (in edicola da mercoledì 14 novembre) i motivi di comunicare via social la rottura, dopo otto anni d'amore, con il compagno Gerò Carraro.

Una decisione che arriva dopo una crisi iniziata durante l'estate e che proprio 'Chi' aveva anticipato pubblicando le foto di Carraro in barca con un'amica mentre Simona era impegnata nella conduzione di “Temptation Island”.

Nonostante la rottura i rapporti tra i due sono rimasti ottimi, come provano le foto pubblicate da Chi che mostrano SuperSimo e Gerò ancora insieme sorridenti a pranzo con Caterina, la figlia adottiva della conduttrice. «Insieme, Gerò e io abbiamo condiviso qualcosa di importante», spiega Simona «non solo il nostro amore, ma anche la crescita di Caterina (la figlia adottiva di Simona Ventura, ndr). Ed è giusto che sia finita così: esistono le fiabe a lieto fine, o no? Ecco, la nostra è una favola che non deve assumere toni di tristezza. Il nostro è un lieto fine.»