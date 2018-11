Gerò Carraro declina l’invito del figlio di Simona Ventura, lei commenta: “Lo rispetto”

Per i 18 anni di Giacomo Bettarini mamma Simona Ventura e papà Stefano hanno organizzato una festa in grande stile in un noto locale milanese che ha raccolto i numerosissimi amici e parenti del ragazzo, tornato per l’occasione da Londra dove vive e frequenta una scuola di recitazione.

Grazie a Jack, come viene chiamato affettuosamente il neodiciottenne, l’intera famiglia Bettarini – Ventura si è ritrovata felice: le foto pubblicate dal settimanale Chi mostrano il festeggiato circondato dalle amiche del liceo, ma anche dai componenti di un nucleo d’affetto che, oltre ai genitori, contempla la fidanzata di papà Nicoletta Larini (24 anni), i nonni Rino e Anna Ventura, le zie Sara (sorella di Simona)e Simona Bettarini (sorella di Stefano) e i fratelli Niccolò e Caterina.

Simona Ventura su Gerò Carraro: "Lo rispetto molto"

Assente alla riunione che ha visto i volti sorridenti di ospiti e festeggiato è stato Gerò Carraro, ex compagno di Simona Ventura, con cui qualche giorno fa è stata ufficializzata la fine della loro storia iniziata dal 2010.

“Nessuna polemica. Mio figlio lo ha invitato ma Gerò ha deciso di fare un passo indietro. Lo rispetto molto”, ha commentato a tal proposito la conduttrice senza aggiungere altro alla situazione già chiarita con un video pubblicato su Instagram.

“Le grandi storie d'amore si possono definire tali perché dopo la fine resta il rispetto”, aveva spiegato Simona, per la quale questo è un periodo di grande spensieratezza vissuto pienamente con gli affetti più cari di sempre.