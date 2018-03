“E’ finita tra Simona Ventura e Gerò Carraro”, ma sui social raccontano altro

“Simona Ventura e Gerò Carraro, bisogna imparare a lasciarsi quando è finita”. Questo il titolo del servizio di copertina che il settimanale ‘Novella2000’ dedica alla conduttrice e al produttore, tra le coppie più amate della tv. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno. Smentita però dai 'fatti' raccontati sui social.

Stando a quanto riportato dalla rivista diretta da Roberto Alessi, i due, legati dal 2010, avrebbero rotto. “La notizia viene data da più parti per certa, anche se noi, che tifiamo sempre per la coppia, tocchiamo ferro – si legge - Simona Ventura e Giangerolamo Carraro si sono lasciati. Ma ci hanno abituati ai ripensamenti”. Quindi il riferimento alla canzone “Imparare ad amarsi”, interpretata da Ornella Vanoni in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo.

La notizia al momento resta solo un’indiscrezione. Simona e Gerò, infatti, non confermano né smentiscono. Anzi – a dirla tutta - sui rispettivi profili Instagram riferiscono il contrario: è di due giorni fa, infatti, l’ultima foto postata dalla ‘Tigre di Chivasso’ accanto al compagno. Insieme allo scatto una didascalia che suona come una dichiarazione d’amore: “Con la mia rockstar”.

Non è la prima volta, però, che si parla di maretta. Già lo scorso settembre, i rumors parlavano di un “Gerò sempre meno presente nella vita di Simona e della sua famiglia che sta attraversando un momento delicato”. In quel caso, l’allarme era rientrato dopo poche settimane.