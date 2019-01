Simona Ventura, mani strette con Giovanni Terzi e poi con Bettarini: la nuova big family

Per Simona Ventura è tornato il sereno, sotto ogni punto di vista. La rinascita professionale, con il ritorno in tv la scorsa estate al timone di Temptation Island Vip - e a breve, su Rai 2, di The Voice - ma anche quella personale. La conduttrice, chiuso il lungo capitolo con Gerò Carraro, ha voltato pagina.

Una nuova storia d'amore, con Giovanni Terzi, e i rapporti tornati finalmente distesi con l'ex marito Stefano Bettarini. La loro ormai è una grande famiglia, con i due figli Giacomo e Niccolò, e i rispettivi compagni, Nicoletta Larini e Terzi. Super Simo è al settimo cielo e vuole urlarlo al mondo intero, iniziando da Instagram.

Sui social ecco una foto della sua mano che stringe quella del nuovo compagno: "Più profondo è l'amore e più grande è il mistero". Poco dopo arrivano altre mani a stringerla, quelle di Stefano, Nicoletta, Jack e Niccolò. "Squadra che vince non si tocca", questo il loro motto.