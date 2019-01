Simona Ventura, le prime foto con Terzi. Bettarini conferma: "In Egitto sempre al telefono con lui"

Ormai non è più un segreto. Dopo l'addio con Gerò Carraro, Simona Ventura sta frequentando un altro uomo. Il fortunato è Giovanni Terzi, giornalista - tra le firme più note de Il Giornale e direttore della testata online Il Giornale Off - e politico (Assessore al Commercio di Milano durante la giunta Moratti).

E' stato lui a confermare la relazione pochi giorni fa e ora arrivano le prime immagini che li ritraggono insieme. Sul settimanale Chi le foto di una cena a due, dove è evidente una grande confidenza. "Ci frequentiamo da un mese - aveva già spiegato Terzi - E' una relazione appena sbocciata che ci ha lasciato entrambi sorpresi", mentre la conduttrice ancora non si sbilancia pubblicamente. A rompere il silenzio, invece, è l'ex marito Stefano Bettarini, con cui Super Simo ha appena trascorso una vacanza a Sharm El Sheik insieme ai loro due figli e alla compagna Nicoletta Larini. "Di sicuro Simo ha consumato tutta la banda larga dell'Egitto per stare al telefono con lui" ha spifferato ironico l'ex calciatore al settimanale, come anticipa Gabriele Parpiglia su Instagram. Ora, dunque, non resta che fare le presentazioni in famiglia...

Gerò Carraro, nuovo amore dopo Simona Ventura

Anche Gerò avrebbe presto voltato pagina dopo la fine della lunga relazione con la conduttrice. Il settimanale Oggi, infatti, ha beccato l'imprenditore durante un weekend romantico con Laura Moretti, conosciuta come la "regina della moda meneghina". Una storia, quella con Super Simo, che era evidentemente arrivata ai titoli di coda.