Simona Ventura fa sul serio: arriva la dichiarazione d'amore a Giovanni Terzi

L'amore è così. Arriva all'improvviso e spariglia le carte in tavola. Probabilmente neanche lei avrebbe mai pensato di innamorarsi così presto, dopo l'addio allo storico compagno Gerò Carraro. E invece per Simona Ventura il destino aveva in mente una vera sorpresa: l'incontro con Giovanni Terzi, il giornalista di cui oggi è innamorata pazza.

Poco fa, la conduttrice ha pubblicato su Instagram una vera e propria dichiarazione d'amore. "A volte ci sono parole che non dicono niente, ma sguardi che dicono tutto", ha scritto, a corredo di una foto che ritrae la coppia insieme. E lui ha subito commentato: "L'amore nasce nel cuore e muore nelle parole".

Insomma, le immagini parlano chiaro. I due sono davvero innamorati. La storia va avanti da circa due mesi. "In questo momento, il mio cuore danza - ha ammesso Simona - Sono innamorata pazza. La vita mi ha fatto un regalo immenso e inaspettato. Ho paura a dire che siamo felici ma è proprio così. Sono felice, ma anche serena perché Giovanni e io siamo uguali, uniti da una storia simile, entrambi siamo genitori separati e ci siamo incontrati mentre stavamo vivendo un momento psicologico identico. Inoltre ci unisce una grande affinità elettiva. Ci guardiamo e ci capiamo".