Simona Ventura sposa Giovanni Terzi: “Mi auguro duri per tutta la vita”

Dopo circa un anno insieme arricchito da un sentimento che ormai ha la forza e l’autenticità dell’amore, Simona Ventura è pronta a sposare il fidanzato Giovanni Terzi.

Di un desiderio così profondo che potrebbe presto diventare realtà ne ha parlato lei stessa in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi, in cui carriera, famiglia, vita privata sono stati gli argomenti che hanno raccontato il momento speciale della conduttrice.

Simona Ventura e il matrimonio con Giovanni Terzi

La stagione televisiva si apre alla grande per Simona Ventura, pronta a ripartire con un programma domenicale su Rai2 in onda nell'orario che fu di ‘Mezzogiorno in Famiglia’. ‘La Domenica Ventura’ – questo il nome della trasmissione – per SuperSimo segna definitivamente il ritorno al calcio, suo primo amore professionale, e a Rai2 dopo l’esperienza a ‘The Voice’. Per lei, dunque, il periodo lavorativo è brillante, almeno quanto quello privato che gode della presenza del compagno Giovanni Terzi con cui sogna un futuro insieme.

“Ovvio che mi auguro – e ne sono anche abbastanza certa – che questo rapporto durerà per tutta la vita. Questo è il senso dell'amore che proviamo io e Giovanni”, ha ammesso Simona che, alla domanda fatidica sull’ipotesi di un secondo matrimonio dopo quello con l’ex marito Stefano Bettartini, ha confidato: “Domani potrebbe prospettarsi anche questo. Perché no? Anzi. Sa cosa gli chiedo ogni tanto? ‘Ma come mai sei arrivato così tardi?’”.

Simona Ventura e la storia con Giovanni Terzi nata “clandestina”

Simona Ventura ha raccontato gli inizi della relazione con il giornalista Giovanni Terzi, nata per caso da un incontro a casa di amici nel corso di una cena e iniziata nella totale clandestinità. “Abbiamo vissuto un periodo da fidanzatini, volevamo capire e capirci, visto che avevamo tutti e due una storia, avendo entrambi dei figli, delle famiglie”, ha precisato ancora, contenta anche perché adesso i suoi figli hanno espresso la loro felicità nel vederla tanto serena.

Chi è Giovanni Terzi, il fidanzato di Simona Ventura

Giovanni Terzi è un giornalista tra le firme più note de 'Il Giornale' e dirige la testata online 'Il Giornale Off'. Il suo volto sarà noto al grande pubblico grazie alle numerose ospitate collezionate nei contenitori televisivi Rai. Figlio di Antonio, direttore di settimanali e vicedirettore del 'Corriere della Sera', vanta anche esperienza nel mondo della politica: è stato assessore al Commercio, moda, design ed eventi del Comune di Milano all'epoca della giunta guidata da Letizia Moratti. Nel suo passato c'è un altro amore "famoso", quello con la bellissima modella ed attrice Dalila Di Lazzaro, a cui è stato legato sentimentalmente dal 2006 al 2011.