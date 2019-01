Simona Ventura, colpo di scena: "il nuovo compagno è un famoso giornalista tv"

Una nuova fiamma per Simona Ventura? E' quanto suggerisce il (sempre informatissimo) sito 'Dagospia', che racconta di una relazione appena nata tra la conduttrice televiva, reduce dall'addio allo storico compagno Gerò Carraro, e il fascinoso giornalista, conduttore ed architetto Giovanni Terzi.

La scintilla sarebbe scoccata appena qualche settimana fa, tanto che i due, al momento, avrebbero preferito non uscire allo scoperto e sarebbero riusciti a sfuggire anche all'obiettivo dei paparazzi. E' probabile che il primo incontro sia avvenuto dietro le quinte di qualche programma televisivo o in occasione di un evento mondano, circostanze frequentate da entrambi per ragioni professionali.

Chi è Giovanni Terzi, nuovo (presunto) compagno di Simona Ventura

Dopo la rottura con Carraro - produttore a cui è stata legata per otto anni fino allo scorso novembre -, Ventura avrebbe dunque ritrovato il sorriso tra le braccia di Terzi. Ma chi è, precisamente, costui? Il giornalista è tra le firme più note de 'Il Giornale' e dirige la testata online 'Il Giornale Off'. Il suo volto sarà noto al grande pubblico grazie alle numerose ospitate collezionate nei contenitori televisivi Rai. Figlio di Antonio, direttore di settimanali e vicedirettore del 'Corriere della Sera', vanta anche esperienza nel mondo della politica: è stato assessore al Commercio, moda, design ed eventi del Comune di Milano all'epoca della giunta guidata da Letizia Moratti. Nel suo passato c'è un altro amore "famoso", quello con la bellissima modella ed attrice Dalila Di Lazzaro, a cui è stato legato sentimentalmente dal 2006 al 2011.

Nessun ritorno di fiamma, invece, tra Ventura e Stefano Bettarini. I due - ex marito e moglie e genitori di Niccolò e Giacomo - hanno trascorso il Capodanno insieme a Sharm el-Sheik accanto ai figli e a Caterina, la bimba presa in affido da Simona anni fa. Segno che ogni rancore post divorzio è finalmente sotterrato e che, per dirla con le parole di Simona, "si smette di essere sposati, ma non si finisce di essere genitori".

In basso, una foto di Giovanni Terzi (Crediti: Instagram)