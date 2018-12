Simona Ventura, nuova vita dopo l’addio a Gerò: le sue dichiarazioni a Mattino 5

(Simona Ventiura si racconta: il rapporto con i propri figli, la fine del suo amore con Gerò e le sue priorità di vita e di lavoro)

Accolta come una vera star dall’amica Federica Panicucci, Simona Ventura è tornata ospite a Mattino Cinque per parlare di sé e trarre il bilancio di un anno che è stato ricco di eventi professionali e privati.

La conduttrice ha toccato diversi temi, primo tra tutti il suo essere madre di tre figli, Niccolò e Giacomo, avuti da Stefano Bettarini, e Caterina, adottata insieme all’ormai ex compagno Gerò Carraro.

“In questi anni ho fatto tantissime cose ma sono sempre stata una madre, sensi di colpa che non ci abbandonano mai perché ho sempre avuto il dolore di non essere mai insieme a loro ma poi ho capito che non è importante la quantità del tempo passato con loro ma la qualità”, ha confidato Simona senza alcun rimpianto rispetto al passato: “No, non ho sensi di colpa o rimpianti. Il nostro lavoro è così, bisogna battere il ferro fino a quando è caldo, io ho sempre fatto il massimo portando a casa vittorie e tonfi. Io ho sempre fatto quello che potevo”.

Simona Ventura dopo la rottura con Gerò Carraro

L’addio ‘social’ tra Simona Ventura e Gerò Carraro, insieme in un video per comunicare la fine della loro relazione, è stato poi un altro dei temi affrontati con sincerità nel corso dell’intervista.

“Ne abbiamo parlato tanto insieme prima di prendere questa decisione, ma volevo fosse tutto chiaro e cristallino, senza dietrologie, senza gossip”, ha spiegato ribadendo l’importanza che Stefano Bettarini e l’ex compagno hanno avuto nella sua vita.

Sulle cause della rottura con Carraro, “le mie priorità da quello che è successo a Niccolò adesso sono cambiate” - ha affermato - “Mi occupo dei figli, sono tornata a lavoro e probabilmente lui merita una persona che possa dedicarsi a lui al 100%”.

“Lui non mi ha fatto pressione su questo ma probabilmente lui mi voleva molto per sé proprio come ero all’inizio ma la mia vera indole è venuta fuori”, ha aggiunto ancora.

Ora per Simona Ventura è tempo di voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo che, al momento, non prevede un nuovo amore all’orizzonte, ma solo figli e famiglia.