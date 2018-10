Simona Ventura single, amore al capolinea con Gerò Carraro: l'annuncio

Si dice che quando un ambito della tua vita prosegue a gonfie vele, l'altro precipita per compensazione. Lo sa bene Simona Ventura, che non ha fatto in tempo a godersi il successo professionale di 'Temptation Island Vip', perché costretta a fronteggiare la separazione da Gerò Carraro dopo sette anni d'amore.

A dare notizia dell'addio sono le foto esclusive pubblicate dal settimanale 'Chi', in edicola da mercoledì 10 ottobre, in cui la conduttrice torinese è al ristorante con l'ex marito Stefano Bettarini e il resto della famiglia per festeggiare il 20esimo compleanno del primogenito Niccolò. "Simona è tornata single - si legge - e, nonostante le smentite di quest'estate dopo la pubblicazione delle foto di lui con un'altra, ora la loro rottura è ufficiale".

La crisi tra Simona Ventura e Gerò Carraro

Le voci di maretta si rincorrevano da tempo. Già lo scorso settembre, la presentatrice aveva ammesso di vivere un momento di difficoltà con il compagno, dettato anche dai problemi di salute della madre. Le tensioni però erano rientrate. A marzo, poi, nuove voci di crisi diffuse dal settimanale 'Novella 2000' e prontamente smentite dalla diretta interessata. Fino a quest'estate, quando hanno cominciato a circolare le foto di lui con un'altra donna ("E' l'avvocato di Niccolò", si era giustificata Simona). Le vicissitudini della coppia, dunque, lasciano intendere che i due hanno provato in ogni modo a salvare la relazione, ma senza fortuna.