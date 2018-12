Simona Ventura, il 2018 finisce senza Gerò (ma con Stefano Bettarini)

Il 2018 è stato l’anno del cambiamento per Simona Ventura, sia sentimentalmente che professionalmente. Nel corso di quest’anno, infatti, tante rivoluzioni e tante emozioni hanno interessato la vita della conduttrice.

Il 2018 (intenso) di Simona Ventura

Simona Ventura si è ritrovata al timone di Temptation Island Vip (avendo tra i concorrenti Stefano Bettarini e Nicoletta Larini) e sembra sia stata scelta per condurre la prossima edizione di The Voice of Italy (che andrà in onda nel 2019). Anche sul piano sentimentale e familiare, la Ventura ha attraversato momenti intensi, dall’aggressione al figlio Niccolò alla fine della sua storia con Gerò Carraro, ma è pronta a voltare pagina, con grande positività e con una scelta che molti fan troveranno singolare.

Simona Ventura, Capodanno con Stefano Bettarini

Simona Ventura ha deciso di trascorrere gli ultimi attimi di questo 2018 (e quindi anche i primi del 2019) con la sua famiglia allargata: con i figli, certo, ma anche con Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. La serenità è, dunque, tornata al 100 per cento tra la conduttrice e l’ex calciatore e, sicuramente, Temptation Island Vip è stata di grande aiuto.

Simona Ventura, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini sono insieme, in vacanza, a Sharm El Sheik, come le stories pubblicate su Instagram dimostrano. E i fan di Super Simo sono davvero felici di vederla serena, accanto al suo ex e alla nuova compagna.

