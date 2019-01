Simona Ventura tradita: "Gerò non ammetteva la relazione con Laura"

Simona Ventura e l'amore. A due mesi dalla fine della storia con Gerò Carraro, la conduttrice 53enne confida per la prima volta le ragioni che hanno portato la coppia alla rottura e dichiara di aver ritrovato finalmente il sorriso accanto ad un altro uomo, il giornalista Giovanni Terzi.

Simona parla con la schiettezza di sempre. "Non sono una ragazzina - dice al settimanale 'Oggi' - Non passo da una storia all’altra con leggerezza: dopo 8 anni trascorsi con lui è stato doloroso decidere di lasciarsi". Poi spiega che con l'ex compagno (a cui è stata legata per otto anni), i guai andavano avanti da un po'. "Anche lui ha ritrovato l’amore e gli auguro di essere felice. Però la relazione con Laura Moretti durava da tempo e se lui lo avesse ammesso, ci saremmo risparmiati tanti fastidi. Pazienza. Non aggiungo altro perché io e Gerò ci siamo lasciati con civiltà e così deve proseguire il nostro rapporto".

Ma come sta, oggi, il cuore di Super Simo? "In questo momento danza - ammette - Sono innamorata pazza. La vita mi ha fatto un regalo immenso e inaspettato. Ho paura a dire che siamo felici ma è proprio così. Sono felice, ma anche serena perché Giovanni e io siamo uguali, uniti da una storia simile, entrambi siamo genitori separati e ci siamo incontrati mentre stavamo vivendo un momento psicologico identico. Inoltre ci unisce una grande affinità elettiva. Ci guardiamo e ci capiamo".

Chi è Giovanni Terzi, nuovo compagno di Simona Ventura

Ma chi è, precisamente, Giovanni Terzi? Il giornalista è tra le firme più note de 'Il Giornale' e dirige la testata online 'Il Giornale Off'. Il suo volto sarà noto al grande pubblico grazie alle numerose ospitate collezionate nei contenitori televisivi Rai. Figlio di Antonio, direttore di settimanali e vicedirettore del 'Corriere della Sera', vanta anche esperienza nel mondo della politica: è stato assessore al Commercio, moda, design ed eventi del Comune di Milano all'epoca della giunta guidata da Letizia Moratti. Nel suo passato c'è un altro amore "famoso", quello con la bellissima modella ed attrice Dalila Di Lazzaro, a cui è stato legato sentimentalmente dal 2006 al 2011.