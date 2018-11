Simona Ventura a cuore aperto: "Sapevo dei tradimenti di Stefano ma stavo zitta. Gerò? Lo amo ma siamo in pausa"

"Temptation Island Vip’ ha cambiato un po’ anche me. Con Gerò non vivo un momento di riflessione, ma ho bisogno di attimo per fermarmi a pensare”. Queste le parole di Simona Ventura ospite a 'Verissimo', parlando della crisi che sta vivendo, dopo oltre otto anni d’amore, con Gerò Cattaneo.

Reduce dal successo di ‘Temptation’ su Canale 5, in cui alcune coppie hanno messo alla prova il loro amore, anche la conduttrice del reality ha messo in discussione il suo. A Silvia Toffanin confessa: “Io lo amo, però ho bisogno di un attimo di pausa, per trovare un’intesa che forse negli ultimi tempi avevamo perso. Gerò – prosegue - fa sempre parte della mia vita. Abbiamo bisogno di tornare a scherzare a corteggiarci, vorrei essere un po’ fidanzatina”.

La separazione da Stefano Bettarini

Sfogliando l’album della sua vita, Simona non può non ricordare il periodo difficile della sua separazione dall’ex marito Stefano Bettarini e dichiara: “La separazione è stata peggio di quella delle persone normali, perché la nostra era completamente mediatica ed era un continuo dolore. E’ stato un periodo tostissimo. Io sapevo dei tradimenti ma stavo zitta. Quando non vuoi vedere non vedi. Il problema è quando ti svegli e vuoi vedere e succede più facilmente quando il sentimento un po’ cala. E chiosa raccontando “Ho passato anni difficili con i miei figli, anni duri, in cui loro mi accusavano, non capivano, ma io ho sempre spiegato loro che la verità dei sentimenti è importante. Quando non ci si ama più per me è finita lì, però poi ci si può voler bene lavorandoci, aiutandoci. Oggi con Stefano ci vogliamo bene e ce ne vorremo sempre”.

E a Silvia Toffanin che le chiede se nella crisi con Gerò c’entri la ritrovata serenità con Stefano, Simona risponde categorica: “No, non c’entra. Anzi, io sono felice perché vedo Stefano molto sereno con Nicoletta e io stessa ho lavorato moltissimo per questa cosa a Temptation Island”.