GF, proposta di nozze in diretta tra Pezzopane e Simone? Spunta l'audio bomba

Proposta di matrimonio per Simone Coccia Colaiuta? A poche ore dalla finale del Grande Fratello, in rete gira un video in cui il fidanzato della onorevole Stefania Pezzopane allude ad una possibile "proposta" e alle nozze imminenti. "Può darsi che verrà lunedì...", dice l'ex spogliarellista ad Alberto. Da tempo il ragazzo abruzzese dichiara di voler sposare la compagna a cui è legato da quattro anni.

In un video immortalato dalla pagina Facebook "Never cross the Treshold", Simone è sul letto con il "Tarzan" di Viterbo, quando quest'ultimo chiede: "Poi non ti hanno fatto sapere niente della risposta di matrimonio?", "Boh" risponde l'altro. "Chissà quando ti sposi tu... Quest'estate o la prossima?" "Appena esco vedo e ti faccio sapere. Può darsi pure che verrà la proposta lunedì... Se la sono riservata per la finale. Abbinare l'una e l'altra è una bomba mediatica". Colpo di scena (si fa per dire) in arrivo?