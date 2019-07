Simone Coccia ha tradito Stefania Pezzopane con Lucia Bramieri? Le foto e la smentita

Simone Coccia Colaiuta, fidanzato dell'onorevole Stefania Pezzopane a cui ha sempre dichiarato e dimostrato il suo amore sin dai tempi del Grande Fratello 2018, è stato sorpreso insieme a Lucia Bramieri, compagna di avventura del reality di Canale 5. E’ stato il settimanale Spy a pubblicare le foto che ritraggono i due a Varese durante una cena, poi stretti in un tenero abbraccio e infine mentre si salutano in macchina, scatti che testimonierebbero un forte legame che andrebbe oltre la semplice amicizia. Il servizio così realizzato, però, non è affatto piaciuto ai diretti interessati che, su Instagram, hanno smentito qualsiasi allusione.

Simone Coccia e Lucia Bramieri smentiscono il tradimento con Lucia Bramieri

Simone Coccia Colaiuta ha negato categoricamente qualsiasi coinvolgimento sentimentale con l’amica Lucia Bramieri attraverso un video che nega qualsiasi prova di tradimento così riportata.

“Stanno uscendo tanti articoli dove parlano di Simone Coccia ha tradito la sua compagna con Lucia Bramieri, perché sono stati paparazzati a Varese. E quale sarebbe ‘sto tradimento?”, chiede provocatoriamente il compagno di Stefania Pezzopane: “Una pizza assieme ad altre venti persone? Un ballo con lei davanti a tutti quanti e un saluto da persone civili dopo? Ragazzi se questo è il tradimento forse c'avete le macchinette fotografiche un po' appannate perché a casa mia il tradimento è ben altro”.

Dello stesso tenore la versione di Lucia Bramieri che, sbandierando la rivista con le foto che la riguardano, ha spiegato cosa sia realmente successo quella sera. “Questo è un tradimento da ‘asilo mariuccia' perché mangiamo una pizza, facciamo quattro salti, balliamo e ci salutiamo. Ma quando c'è di mezzo Coccia-Bramieri è sempre tradimento”, ha ironizzato la ex gieffina, intenzionata come l’amico a ribadire l’autenticità di un’amicizia senza ulteriori risvolti.