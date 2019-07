Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge in crisi? L’amaro sfogo arriva via social

Fine dell’idillio sentimentale tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge? Stando al dubbio insinuato dall’account Instagram del settimanale Chi, la storia d’amore nata tra i due ex naufraghi sulle spiagge dell’Isola dei Famosi e proseguita alla grande in questi lunghi mesi invernali, starebbe attraversando un momento di vera crisi. L’indiscrezione arriva come un fulmine a ciel sereno a qualche giorno dall’annuncio di una possibile convivenza e sarebbe anche supportata dal dettaglio che i due hanno smesso di seguirsi sui social.

Jeremias e Soleil si sono lasciati? Il duro sfogo di lei

Al momento, in merito alla fine della relazione tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, non ci sono conferme o smentite da parte dei diretti interessati. Tuttavia, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne, stuzzicata dal commento provocatorio di un utente, si è lasciata andare a un duro sfogo.

“Sono stanca di leggere frecciatine di odio. E sento il bisogno di chiederti (sperando che altri haters leggano queste parole) di pensare prima di parlare, soprattutto quando si è ignoranti della verità”, ha scritto Soleil per rispondere a chi l’ha accusata di essersi lasciata scappare anche il fratello di Belen: “Sono stata definita carnefice per aver messo fine a rapporti che mi mancavano di rispetto, che mi tradivano. (…) Sono state dette cose sul mio conto, da persone la cui unica movente è l’invidia e insicurezza personale. Pensate prima di parlare che forse non possedete la verità . Forse tramite queste poche disinformazioni che leggete vi create delle idee sbagliate, persino opposte dalla realtà. Ma soprattutto chiedetevi, volete davvero sprecare la vostra vita riempiendola di odio?”

“Io continuerò a vivere la realtà, felice e spensierata, fiera dei valori che come pochi altri possiedo. Mentre voi attraete questa negatività alla vostra stessa vita”, ha concluso Soleil che, senza smentire la notizia che annuncia la presunta rottura con il compagno, ha sostanzialmente zittito i follower mittenti di forti attacchi nei suoi confronti. Ora non resta che attendere eventuali comunicazioni ufficiali rispetto all’indiscrezione che insinua forti dubbi sulla stabilità di un rapporto che ormai pareva collaudato.